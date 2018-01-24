Украинские врачи и воспитатели оказались самыми нищими в стране

На Украине назвали самые низкооплачиваемые профессии. Это медсестры, врачи и воспитатели, сообщает "Интерфакс".

Фото: REX

Информацию озвучил исполняющий обязанности главы Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.

"Сегодня самая низкая зарплата у медсестер, врачей, воспитателей — это около 3,7 тысячи гривен (7,2 тысячи рублей)", — заявил Ярошенко.

Существуют, по словам чиновника, проблемы в банковской и налоговой сферах. Ярошенко также добавил, что в 2017 году самые высокие зарплаты были у жителей Киева и Закарпатской области.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что список самых бедных государств Европы составили украинские эксперты. Причем, они признали свою страну лидером антирейтинга.

Отметим, что в качестве критерия специалисты выбрали уровень зарплат. Был изучен заработок жителей европейских стран после выплаты налогов. И выяснилось, что на Украине эта сумма является самой низкой — 190 евро.

Второе и третье места занимают Молдавия (216 евро) и Азербайджан (232 евро).В десятку самых бедных стран по доходу населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

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