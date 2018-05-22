Польша решила стать посредником между ЕС и США, хотя никто не просил

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в сложившейся вокруг иранской ядерной программы ситуации следует вести диалог.

Моравецкий пояснил, что нужно попробовать выработать какое-то решение, так как "после отхода от соглашения США и желания его продолжения Евросоюзом наступила патовая ситуация".

"Мы предлагаем посмотреть на те аспекты отношений с Ираном, которые всех беспокоят", - добавил Моравецкий, приведя в пример тему баллистических ракет и активности Ирана на Ближнем Востоке.

Он также отметил, что "ЕС имеет право защищать свою позицию. Мы указываем на необходимость заботиться о безопасности и стараемся объяснять нашим американским партнерам наш подход, - отметил он. - А нашим европейским партнерам мы пытаемся объяснять подход к безопасности американской администрации".

"Правда.Ру" ране информировала о том, что посол ЕС в России Маркус Эдерер отметил, что отношения Запада и России, что были до 2014 года, не возобновятся. Однако это не повод отказываться от совместной культурной и научной работы, а также решения вопросов в международной политике и экологических проблем. Посол назвал и более конкретные "точки" для совместной работы: отношения с Ираном и иранская ядерная сделка.

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