Украина перебрасывает дополнительные подразделения к ДНР

В ДНР заявил, что Украина перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в Донбассе.

"Мы продолжаем фиксировать наращивание сил и средств Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, нашей разведкой получены данные о прибытии в Мариуполь из Херсонской области двух колонн техники из состава 56 отдельной мотопехотной бригады до двух батальонов", — цитируют СМИ представителя оперативного командования ДНР Эдуарда Басурина.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 18 января Верховная рада Украины приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Сообщается, что "за" законопроект проголосовали 280 народных депутатов. Закон признает "временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" части территории Украины, в пределах которых вооруженные формирования и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют общий контроль.

Согласно документу, "временная оккупация РФ территорий Украины, независимо от ее продолжительности, является незаконной и не создает для РФ никаких территориальных прав".

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