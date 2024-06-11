"Назад дороги нет": политолог объяснил, зачем США сняли запрет на поставки вооружения "Азову"*

Отмена запрета США на поставки вооружений украинскому нацбатальону "Азов"* — выпад в сторону России, рассказал в беседе с NewsInfo.Ru военный эксперт, политолог, кандидат исторических наук Иван Коновалов.
По словам эксперта, для России этот шаг США ничего не значит, так как она прекрасно осведомлена о том, что "азовцы"* являются врагами, и продолжит их уничтожать.
"А то, что сделали американцы, — это как раз показательно, потому что они прекрасно знали, что "Азов"* - это нацисты. Их всё равно рано или поздно будут всех судить. На них такое количество преступлений! Соединенные Штаты просто показывают, что назад дороги нет", — объяснил политолог.
По словам Коновалова, этот шаг Вашингтона демонстрирует, что он готов вооружать кого угодно, лишь бы навредить России.
"Это показатель того, что всё — неважно, что мы делаем, лишь бы навредить России — вот главная задача. И показать, что этот процесс уже неостановим", — подчеркнул политолог.
Эксперт добавил, что в данной ситуации хочется услышать реакцию Израиля, так как "азовцы"* — настоящие нацисты, которые уничтожали евреев, в том числе на украинской территории.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
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