"Никого не удовлетворит": в России прокомментировали "мирную конференцию" по Украине

Швейцер: никакого политического веса "мирная конференция" по Украине иметь не будет

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер выразил своё мнение о "мирной конференции" по Украине, проводимой в Швейцарии, специально для Newsinfo.Ru.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По его словам, данная конференция не будет иметь политического веса, поскольку ключевые фигуры отказались от участия в ней, включая генсека ООН, президента США и президента Франции.

"Это будет обсуждение какой-то действительно актуальной темы без каких-то решений, которые никому и не нужны", - заявил он.

Швейцер добавил, что привлечение к конференции европейских миротворческих партий, а также партий из стран Африки, Азии и Латинской Америки, не имеет перспективы из-за их удалённости.

Политические силы, которые планировалось привлечь к участию в конференции по Украине, один за другим отказались от участия. Представителей США, Германии и Франции на саммите не будет.

Швейцер подчеркнул, что отсутствие представителей Соединенных Штатов, России и Евросоюза, а также снижение авторитета Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, делает конференцию малоэффективной.