Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер выразил своё мнение о "мирной конференции" по Украине, проводимой в Швейцарии, специально для Newsinfo.Ru.
По его словам, данная конференция не будет иметь политического веса, поскольку ключевые фигуры отказались от участия в ней, включая генсека ООН, президента США и президента Франции.
"Это будет обсуждение какой-то действительно актуальной темы без каких-то решений, которые никому и не нужны", - заявил он.
Швейцер добавил, что привлечение к конференции европейских миротворческих партий, а также партий из стран Африки, Азии и Латинской Америки, не имеет перспективы из-за их удалённости.
Политические силы, которые планировалось привлечь к участию в конференции по Украине, один за другим отказались от участия. Представителей США, Германии и Франции на саммите не будет.
Швейцер подчеркнул, что отсутствие представителей Соединенных Штатов, России и Евросоюза, а также снижение авторитета Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, делает конференцию малоэффективной.
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