Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел России, заявила, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, принятая в четверг и касающаяся событий в Сребренице, носит антисербский характер. Её цель — возложить ответственность за конфликт на сербский народ.
Россия вместе с другими странами, разделяющими нашу позицию, пыталась убедить авторов этой резолюции, но они не захотели слушать. "Пагубные последствия этого решения останутся на их совести", — подчеркнула Мария Захарова.
Согласно резолюции, принятой на Генассамблее в ООН, сербы несут ответственность за истребление 8000 боснийских мусульман в 1995 году в Сребренице. Впрочем, доподлинно не известно, сколько было убито в ходе той операции, не доказан признак убийств по религиозному или этническому признаку. В ходе войн на территории Югославии все участники конфликта не стеснялись истреблять своих противников без всяких ограничений. Тем не менее, вину возложили только на сербов.
В Боснии теперь могут упразднить сербскую автономию и Республику Сербскую.
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