Франция может признать палестинское государство в рамках мирного процесса

Франция сообщила о готовности признать Палестину в надлежащее время. Условием стало проведение мирного процесса.
По этому вопросу нет табу, сказал Жан-Ноэль Барро, министр-делегат по делам Европы в МИД Франции.
"Париж готов это сделать в рамках структурированного и организованного мирного процесса", — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, Франция выступила за резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую американские власти наложили вето.
Добавим, что сейчас палестинское государство признают 9 стран-членов Евросоюза: Швеция, Болгария, Чехия, Кипр, Венгрия, Польша, Мальта, Румыния, Словакия.
Археологическое исследование выявило наличие жизни людей в лавовой трубе Умм Джирсан по меньшей мере 7000 лет назад.