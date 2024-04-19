Франция может признать палестинское государство в рамках мирного процесса

МИД Франции: Париж готов признать Палестину в условиях мирного процесса

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Франция сообщила о готовности признать Палестину в надлежащее время. Условием стало проведение мирного процесса.

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По этому вопросу нет табу, сказал Жан-Ноэль Барро, министр-делегат по делам Европы в МИД Франции.

"Париж готов это сделать в рамках структурированного и организованного мирного процесса", — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, Франция выступила за резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую американские власти наложили вето.

Добавим, что сейчас палестинское государство признают 9 стран-членов Евросоюза: Швеция, Болгария, Чехия, Кипр, Венгрия, Польша, Мальта, Румыния, Словакия.