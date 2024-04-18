Британия внесла в санкционный список ВМС Ирана

Генеральный штаб вооружённых сил Ирана и Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции попали в список санкций Великобритании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документ, который появился сайте правительства Британии.
"ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана. Они угрожают, планируют или осуществляют деятельность, направленную на подрыв процветания или безопасности Израиля", — написано в документе.
Генштаб ВС страны попал под санкции Британии по той же причине.
Ограничения ввели и в отношении руководителей нескольких компаний, которые, исходя из информации документа, работают в иранском оборонном секторе.
В британский санкционный список включны: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company".
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