Британия внесла в санкционный список ВМС Ирана

Генштаб ВС и ВМС Ирана попали в британский санкционный список

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Генеральный штаб вооружённых сил Ирана и Военно-морские силы Корпуса Стражей Исламской Революции попали в список санкций Великобритании. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документ, который появился сайте правительства Британии.

Фото: iaf.org.il by Amit Agronov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"ВМС КСИР вовлечены во враждебную деятельность правительства Ирана. Они угрожают, планируют или осуществляют деятельность, направленную на подрыв процветания или безопасности Израиля", — написано в документе.

Генштаб ВС страны попал под санкции Британии по той же причине.

Ограничения ввели и в отношении руководителей нескольких компаний, которые, исходя из информации документа, работают в иранском оборонном секторе.

В британский санкционный список включны: "Aseman Pishraneh Engineering Services Company" и "Sarmad Electronic Sepahan Company".