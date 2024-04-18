Emerson College провел опрос, согласно которому уровень поддержки Байдена в борьбе за пост президента снижается

Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается

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Аналитическая служба университета Emerson College провела опрос среди населения Америки о том, поддерживают ли они претендентов на пост президента страны. Согласно исследованию, людей, которые поддерживают Джо Байдена, действующего лидера США, стало меньше за последние 2 недели. А вот Дональд Трамп остался на прежнем уровне популярности.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Из опроса следует, что 46% респондентов высказались за поддержание Трампа на выборах. 43% опрошенных проголосуют за Байдена. 4 апреля был проведен аналогичный опрос университетом Emerson College. Он показал, что за кандидатуру Трампа выступали те же 46% респондентов, а вот за Байдена тогда голосовало 45%, то есть на 2 пункта больше, чем в нынешнем опросе.

Последний опрос проводился 16 — 17 апреля. В нем участвовали 1 308 избирателей Америки.

Напомним вам, что выборы на пост президента США будут проходить 5 ноября. Главными претендентами являются Трамп и Байден, как и на выборах, которые проходили 4 года назад.