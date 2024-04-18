Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
TNI: российские атомные подводные лодки пугают ВМС США
Диетолог Морозова рассказала о смертельной опасности пасхальных яиц
В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви
Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Шаги, которые помогут научить собаку команде "голос"
Если гель-лак вам не подходит, как правильно ухаживать за ногтями
Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы
Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
Агата Муцениеце рассталась с богатым возлюбленным из-за измен
Emerson College провел опрос, согласно которому уровень поддержки Байдена в борьбе за пост президента снижается

Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается

1:14
Мир

Аналитическая служба университета Emerson College провела опрос среди населения Америки о том, поддерживают ли они претендентов на пост президента страны. Согласно исследованию, людей, которые поддерживают Джо Байдена, действующего лидера США, стало меньше за последние 2 недели. А вот Дональд Трамп остался на прежнем уровне популярности.

Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Из опроса следует, что 46% респондентов высказались за поддержание Трампа на выборах. 43% опрошенных проголосуют за Байдена. 4 апреля был проведен аналогичный опрос университетом Emerson College. Он показал, что за кандидатуру Трампа выступали те же 46% респондентов, а вот за Байдена тогда голосовало 45%, то есть на 2 пункта больше, чем в нынешнем опросе.

Последний опрос проводился 16 — 17 апреля. В нем участвовали 1 308 избирателей Америки.

Напомним вам, что выборы на пост президента США будут проходить 5 ноября. Главными претендентами являются Трамп и Байден, как и на выборах, которые проходили 4 года назад.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии

Академик Алексеенко рассказал о развитии самого прогрессивного типа зелёной энергетики в России.

Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Помощь Украине выделена в США "на бумаге". В реальности может и не состояться Любовь Степушова Российская армия разбивает тылы ВСУ, начинаются атаки на Очеретино Дмитрий Плотников Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
TNI: российские атомные подводные лодки пугают ВМС США
Бизнес-консультант Котов: рынку онлайн-образования в РФ предстоит ещё много инноваций
Согласно опросу Emerson College, уровень поддержки Байдена снижается
Диетолог Морозова рассказала о смертельной опасности пасхальных яиц
В Карелии паводком размыло одно из кладбищ в городе Суоярви
Регионы РФ массово отменяют торжественное празднование Дня Победы
Шаги, которые помогут научить собаку команде "голос"
Если гель-лак вам не подходит, как правильно ухаживать за ногтями
Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы
Максим Галкин* отрегировал на слова Байднена про Хайфу: я переживаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников