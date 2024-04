Emerson College провел опрос, согласно которому уровень поддержки Байдена в борьбе за пост президента снижается

Аналитическая служба университета Emerson College провела опрос среди населения Америки о том, поддерживают ли они претендентов на пост президента страны. Согласно исследованию, людей, которые поддерживают Джо Байдена, действующего лидера США, стало меньше за последние 2 недели. А вот Дональд Трамп остался на прежнем уровне популярности.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license