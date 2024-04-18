Страны НАТО намерены значительно усилить поддержку Украины в борьбе на фронте путем привлечения иностранных военнослужащих.
Согласно заявлению члена-корреспондента Академии военных наук и военного дипломата Александра Бартоша, ожидается поток наемников из различных стран, включая Польшу, Германию и США. Так, недавно президент Франции недавно выразил готовность направить до полутора тысяч французских военных в Одессу, которые составляют иностранный легион Франции.
Этот "маневр" включает не только пехотинцев, но и специалистов по различным аспектам военной деятельности, включая разведку и управление ПВО и ракетных комплексов, сообщает URA.RU.
Помимо этого, планируется наращивание поставок оружия для Вооруженных сил Украины из стран НАТО, а также из Молдавии, Армении и Грузии.
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