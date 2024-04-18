Приход к власти Дональда Трампа не вызывает опасений в странах Балтии, в отличии от других стран ЕС

FT: страны Балтии не обеспокоены возможным приходом Трампа к власти

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В странах Балтии нет беспокойства по поводу возможного возвращения бывшего президента США Дональда Трампа к власти, как пишет газета Financial Times, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника из одной из прибалтийских стран.

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По мнению газеты, в Европе вызывает тревогу возможное возвращение Трампа, но никакой из опрошенных лидеров или чиновников стран Балтии не высказал необходимость разработки плана на случай его возможного возвращения.

По мнению издания, в регионе широко распространено убеждение, что американские президенты от республиканской партии являются более предпочтительными для обеспечения безопасности стран Балтии, чем демократы. Согласно председателю комитета латвийского парламента по международным делам Рихардсу Колсу, первый срок президента Трампа был "очень полезным с региональной точки зрения".

В цитате издание передает слова чиновника, который отмечает, что страны Балтии, скорее всего, видят возможность возвращения Трампа как стимул для Европы увеличить расходы на оборону, чем как источник беспокойства.

Ранее в странах Европейского союза, включая большинство стран-членов НАТО, вследствие тревожных разговоров о возможном возвращении Дональда Трампа к власти все чаще обсуждались вопросы европейской обороны, стандартов безопасности, совместных военных заказов и стратегического планирования. Также было выдвинуто предложение о создании новой должности европейского комиссара по обороне. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, доля стран Евросоюза в общих оборонных расходах альянса составляет всего 20%.