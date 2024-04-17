Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Токарев: не платить чужие долги помогут своевременные меры предосторожности
Пять бьюти-советов, которые полезны для любой женщины
SPORT24: допинг-проба футболиста сборной Греции оказалась положительной
Врач Виноградова: стресс и парфюм могут вызывать мигрень
Ученые предупредили о необратимом росте цен на продукты питания
Названы правила диеты для профилактики рака
Звезда "Бригады" Павел Майков сыграет забытого артиста из 2000-х в сериале "Папа Миа"
Китай будет лидером по числу туристов, приезжающих в Россию в 2024 году
В Москве задержаны организаторы незаконной миграции с помощью фиктивных браков
Бывшим заключенным позволят занимать офицерские и сержантские посты в ВСУ

В Раде заявили, что осужденные могут занимать офицерские посты в ВСУ

2:18
Мир

Украинские заключенные, в случае их мобилизации в Вооруженные силы Украины, смогут занимать должности сержантов и офицеров. Об этом сообщила Елена Шуляк, председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады.

В Раде заявили, что осужденные могут занимать офицерские посты в ВСУ
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Ранее она заявляла о возможности привлечения заключенных в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении после прохождения медицинского контроля и психологической экспертизы.

По словам Шуляк, осужденные смогут служить на должностях рядовых, сержантов и офицеров в зависимости от уровня своей военной подготовки. Этот шаг вызван необходимостью принятия непопулярных решений в условиях войны. Законопроект о привлечении заключенных в ВСУ требует согласия как самих заключенных, так и командиров частей, где будут формироваться специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. В соответствии с ним, военнообязанные обязаны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Также уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации не установлены, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Новый закон также обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу. Для этого нужно посетить военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который может быть вручена повестка. Даже если призывник не видел повестку лично, она считается врученной с момента проставления штампа о невозможности личной вручения.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения, и на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Покидать страну в период действия режима военного положения запрещено.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Барановская опубликовала фото 16-летней дочери: "Моя королева"
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Весной разбрасываю этот порошок по грядкам с клубникой: ягод получаю много — удивительный эффект
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал
Кошачья старость — не радость: стало известно, с какого момента кошка считается пенсионером
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Последние материалы
ГИБДД: на востоке Москвы самокатчик был сбит автомобилем
В Раде заявили, что осужденные могут занимать офицерские посты в ВСУ
На вторичном рынке самый высокий спрос на модели ценой от 2 млн до 4 млн рублей
Экс-тренер "Спартака" Гунько рассказал, кто может поднять команду на прежний уровень
В Пентагоне заявили, что Украина не просила за нее воевать
Ученые выявили у грызунов навык считать
"Ингосстрах" выплатил 8 млн рублей за пожар в Тюменской области
Telegraph: на заводе BAE Systems по производству боеприпасов прогремел взрыв
Как вырастить малину
Банан и два яйца: экспресс-рецепт приготовления блинов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников