Бывшим заключенным позволят занимать офицерские и сержантские посты в ВСУ

В Раде заявили, что осужденные могут занимать офицерские посты в ВСУ

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Украинские заключенные, в случае их мобилизации в Вооруженные силы Украины, смогут занимать должности сержантов и офицеров. Об этом сообщила Елена Шуляк, председатель комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной рады.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative CommonsAttribution 4.0 International license

Ранее она заявляла о возможности привлечения заключенных в ряды ВСУ при условно-досрочном освобождении после прохождения медицинского контроля и психологической экспертизы.

По словам Шуляк, осужденные смогут служить на должностях рядовых, сержантов и офицеров в зависимости от уровня своей военной подготовки. Этот шаг вызван необходимостью принятия непопулярных решений в условиях войны. Законопроект о привлечении заключенных в ВСУ требует согласия как самих заключенных, так и командиров частей, где будут формироваться специальные подразделения.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине, который вступит в силу 18 мая. В соответствии с ним, военнообязанные обязаны постоянно носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата и полиции. Также уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации не установлены, что вызвало недовольство у некоторых депутатов.

Новый закон также обязывает всех военнообязанных обновить свои данные в военкомате в течение 60 дней после вступления закона в силу. Для этого нужно посетить военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который может быть вручена повестка. Даже если призывник не видел повестку лично, она считается врученной с момента проставления штампа о невозможности личной вручения.

С 24 февраля 2022 года на территории Украины действует режим военного положения, и на следующий день был подписан указ о всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Покидать страну в период действия режима военного положения запрещено.