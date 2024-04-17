Байден обгоняет Трампа по результатам опроса, проведенного социологической службой

В предвыборном опросе избирателей Байден обошёл Трампа

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Согласно социологическому опросу, проведенному ассоциированным с республиканцами исследовательским центром, президент США Джо Байден опережает бывшего президента и потенциального кандидата на следующих выборах Дональда Трампа.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

49% респондентов "определённо", "возможно"или "склоняются к тому", чтобы поддержать демократа Байдена, в то время как 46% выразили намерение поддержать Трампа, представляющего Республиканскую партию.

Журнал Newsweek сообщает, что опрос был организован компанией Echelon Insights, владельцем которой является бывший политтехнолог республиканцев Патрик Руффини.

За период с 12 по 14 апреля проведено исследование с участием 1020 возможных избирателей, при этом авторы оценили погрешность в пределах плюс-минус 3,9 процентного пункта.