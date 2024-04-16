Спикер Майк Джонсон призвал решить вопрос помощи Украине на этой неделе

Джонсон призвал утвердить на этой неделе помощь союзникам США

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Главы влиятельных комитетов Палаты представителей сделали совместное заявление в поддержку предоставления помощи зарубежным союзникам США, включая Украину, на этой неделе.

Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus is licensed under Public domain

Председатели комитетов по иностранным делам, вооруженным силам, разведке и бюджету выразили поддержку плану, который предложил спикер палаты Майк Джонсон и который отличается от позиции демократической администрации.

В заявлении отмечается, что отсутствие решения Конгресса о помощи по критическим вопросам национальной безопасности приносит пользу противникам США. Согласно заявлению, спикер Джонсон выдвинул план, который защищает интересы национальной безопасности США в различных регионах мира, включая Европу, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион.

Конгрессмены-республиканцы подчеркнули, что время играет важную роль, когда речь идет о национальной безопасности, и потому необходимо принять пакет помощи на текущей неделе. Спикер Джонсон заявил, что планирует провести голосование по вопросу помощи Украине, Израилю и Тайваню через отдельные законопроекты, а не путем одобрения общего запроса администрации.

Также он намерен представить отдельную инициативу касательно конфискации российских активов и недопущение снятия санкций с РФ без согласия Конгресса. Администрация США настаивает на утверждении пакетного закона на сумму 95 миллиардов долларов и выражает несогласие с разделением этого пакета конгрессом.

Американские власти утверждают, что уже в декабре были исчерпаны средства на поддержку Украины, и до тех пор, пока Конгресс не утвердит новые расходы, ситуация останется неизменной.