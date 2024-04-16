Отозванные с иранских ядерных объектов инспекторы МАГАТЭ вернулись к работе

Инспекторы МАГАТЭ, которые ранее временно были отозваны с иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, снова приступили к исполнению своих обязанностей.
Эту информацию представил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что правительство Ирана уведомило инспекторов о закрытии всех ядерных объектов, подлежащих проверке агентства, из-за обеспокоенности по поводу безопасности. Гросси отметил, что он решил не отправлять инспекторов обратно на объекты до тех пор, пока МАГАТЭ не убедится в том, что обстановка полностью стабильна.
Эту информацию Ульянов передал в своем Telegram-аккаунте, отметив, что инспекторы теперь вновь работают на объектах в Иране.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.