Отозванные с иранских ядерных объектов инспекторы МАГАТЭ вернулись к работе

Ульянов: Отозванные инспекторы МАГАТЭ вернулись на иранские ядерные объекты

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Инспекторы МАГАТЭ, которые ранее временно были отозваны с иранских ядерных объектов из-за напряженности в регионе, снова приступили к исполнению своих обязанностей.

Фото: www.flickr.com by IAEA Imagebank is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эту информацию представил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщил, что правительство Ирана уведомило инспекторов о закрытии всех ядерных объектов, подлежащих проверке агентства, из-за обеспокоенности по поводу безопасности. Гросси отметил, что он решил не отправлять инспекторов обратно на объекты до тех пор, пока МАГАТЭ не убедится в том, что обстановка полностью стабильна.

Эту информацию Ульянов передал в своем Telegram-аккаунте, отметив, что инспекторы теперь вновь работают на объектах в Иране.