Покушение на Анатолия Шария было осуществлено спецслужбами Украины

РИА Новости: за покушением на Шария стоит Киев

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РИА Новости, со ссылкой на источник, заявляет, что за предполагаемой попыткой убийства Анатолия Шария стоят представители украинских спецслужб.

Фото: https://t.me/ASupersharij

По информации, полученной извне, подготовку к покушению, совершенному 6 марта 2024 года, проводило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В рамках операции под названием "под чужим флагом" ГУР сотрудничало с Службой безопасности Украины. В рамках задуманного плана на блогера было поручено совершить физическое воздействие, приписав ответственность за данное преступление России. Непосредственное руководство операцией осуществлял глава ГУР Украины.