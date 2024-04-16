Покушение на Анатолия Шария было осуществлено спецслужбами Украины

РИА Новости, со ссылкой на источник, заявляет, что за предполагаемой попыткой убийства Анатолия Шария стоят представители украинских спецслужб.
По информации, полученной извне, подготовку к покушению, совершенному 6 марта 2024 года, проводило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В рамках операции под названием "под чужим флагом" ГУР сотрудничало с Службой безопасности Украины. В рамках задуманного плана на блогера было поручено совершить физическое воздействие, приписав ответственность за данное преступление России. Непосредственное руководство операцией осуществлял глава ГУР Украины.
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