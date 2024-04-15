Украина заблокировала сделку в последнюю минуту: СМИ узнали о срыве соглашения России, Украины и Турции по Черному морю

После двух месяцев переговоров Украина отказалась от соглашения с Россией и Турцией по вопросам безопасного судоходства в Черном море, сообщили источники агентства Reuters.
Согласно этим данным, Россия и Украина проводили переговоры с Турцией с целью достижения соглашения по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и даже согласовали текст соглашения, которое должен был огласить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 марта.
Однако в последний момент Украина внезапно отказалась подписывать документ. Причины такого решения неизвестны до сих пор.
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