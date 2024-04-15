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"Чужими руками": в США заявили, что началась третья мировая война

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: третья мировая война уже идёт

1:00
Мир

Третья мировая война уже началась, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: третья мировая война уже идёт
Фото: commons.wikimedia.org by Шахрам Шарифи is licensed under GNU Free Documentation License

Так экс-сотрудник американской спецслужбы прокомментировал военные действия на Украине и конфликт Израиля с Палестиной и Ираном, а также возможную эскалацию в отношениях Китая и Тайваня.

"Прямо сейчас идёт мировая война чужими руками", — сказал он.

Джонсон предупредил, что есть риск вовлечения Вашингтона в конфликты, так как многие в США хотели бы напасть на Пекин и сбросить ядерные бомбы на сектор Газа.

Напомним, что 1 апреля член Палаты представителей Тим Уолберг, выступая в конгрессе США, предложил решить ситуацию с конфликтом на Украине и в секторе Газа "быстро, как в Хиросиме и Нагасаки".

Ранее российский посол в Израиле заявил, что Ближний Восток втянется в войну, если будет следовать принципу "око за око".

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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