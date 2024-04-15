"Чужими руками": в США заявили, что началась третья мировая война

Третья мировая война уже началась, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
Так экс-сотрудник американской спецслужбы прокомментировал военные действия на Украине и конфликт Израиля с Палестиной и Ираном, а также возможную эскалацию в отношениях Китая и Тайваня.
"Прямо сейчас идёт мировая война чужими руками", — сказал он.
Джонсон предупредил, что есть риск вовлечения Вашингтона в конфликты, так как многие в США хотели бы напасть на Пекин и сбросить ядерные бомбы на сектор Газа.
Напомним, что 1 апреля член Палаты представителей Тим Уолберг, выступая в конгрессе США, предложил решить ситуацию с конфликтом на Украине и в секторе Газа "быстро, как в Хиросиме и Нагасаки".
Ранее российский посол в Израиле заявил, что Ближний Восток втянется в войну, если будет следовать принципу "око за око".
Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.