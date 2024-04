По информации СМИ, планы Израиля по началу операции в Рафахе отложены из-за атаки Ирана

По информации телеканала CNN, ссылающегося на два израильских источника, Израиль приостановил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа в связи с рассмотрением ответа на атаку Ирана.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication