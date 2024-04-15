По информации СМИ, планы Израиля по началу операции в Рафахе отложены из-за атаки Ирана

По информации телеканала CNN, ссылающегося на два израильских источника, Израиль приостановил планы по началу наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа в связи с рассмотрением ответа на атаку Ирана.
"Израиль намеревался предпринимать шаги в направлении наземного наступления в Рафахе на этой неделе, но отложил планы, пока обдумывает ответ на атаку Ирана", — сообщает телеканал.
Ранее было объявлено, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что дата начала военной операции израильских вооруженных сил в Рафахе на юге сектора Газа согласована.
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