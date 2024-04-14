СМИ сообщили детали "удара возмездия" Ирана и его отражения Израилем

В СМИ появились подробности иранского "удара возмездия"

1:16 Your browser does not support the audio element. Мир

СМИ обсуждают состоявшуюся атаку Ирана на Израиль, оценивая её ход и последствия.

Фото: fna.ir by Mehdi Bolourian is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Так издание из ОАЭ Emarat Al Youm сообщило о том, что Израиль не готовился к применению ядерного оружия по "протоколу Самсона".

Военные эксперты по всему миру сходятся во мнении, что атака Ирана была масштабной: было задействовано более 185 беспилотников и около 200 крылатых ракет, но не носила чрезмерно опасного характера, большинство ракет и беспилотников были сбиты, и о больших разрушениях или жертвах не сообщается. Это стало бы явным даже если Израиль желал скрыть потери.

В самом Иране отмечают, что разрушили авиабазу, с которой взлетал самолёт, нанёсший удар по консульству Ирана в Дамаске 1 апреля.

Как Израиль, так и Иран обладают ядерными боезарядами, но если у Ирана данным МАГАТЭ может находиться в арсенале до 3 боеголовок, то в арсенале Израиля их до 200. Таким образом, проигрывая по всем другим параметрам военной мощи, Израиль обладает пока что преимуществом в оружии массового поражения.

Иран не стремится к эскалации конфликта, в то время как Израиль намерен продолжать провокации.