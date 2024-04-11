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Ряд стран Евросоюза инициировал идею альтернативного подхода к санкциям в отношении России

DW*: ряд стран ЕС выступает за пересмотр санкционной политики в отношении РФ

1:33
Мир

ЕС рассматривает альтернативный подход к применению санкций в отношении России. По данным группы массовой информации Deutsche Welle (DW)*, ссылаясь на источники в Евросоюзе, страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния, Финляндия и Швеция инициировали эту идею.

DW*: ряд стран ЕС выступает за пересмотр санкционной политики в отношении РФ
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они утверждают, что есть основания для введения санкций против России, аналогичных тем, что были приняты ранее в отношении других стран (Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и КНДР). По мнению создателей, эти санкции направлены на обеспечение законной базы для наказания тех, кто ухудшает ситуацию внутри России.

10 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в Европарламенте, говоря о новых санкциях в отношении России. Он выразил надежду на скорое принятие этого решения странами ЕС. Ожидается, что оно будет принято до выборов в Европарламент, которые состоятся 6-9 июня.

23 февраля Евросоюз официально утвердил 13-й набор индивидуальных и экономических санкций против России. В 2022 году было принято девять из 13 санкционных пакетов ЕС, три — в 2023 году и один — в 2024 году. Санкции, в основном, затронули российские компании с государственным участием более 50%, а также предприятия, связанные с военным производством.

* — СМИ иноагент.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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