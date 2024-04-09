Конгрессмены США не могут получить об Белого Дома отчет о помощи Украине

В США требуют отчета о о выделенных Украине средствах

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Американские законодатели столкнулись с серьезными трудностями в попытках получить от администрации Джо Байдена четкую информацию о реальных расходах США на помощь Украине. Об этом говорится в обращении, направленном конгрессменами в Белый дом.

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По словам подписантов, им "недостает ключевой информации" о финансовых вливаниях правительства в украинский конфликт. Более того, они до сих пор не знают точную сумму, которую Соединенные Штаты потратили на эти цели на сегодняшний день.

Конгрессмены утверждают, что администрация Байдена должна учесть в отчетности дополнительные 900 миллионов долларов, перечисленных Пентагоном в качестве военной помощи Украине. Кроме того, Белый дом может передать Киеву вооружение стоимостью свыше 4 миллиардов долларов из американских запасов, восполнение которых потребует еще 10 миллиардов.

В совокупности, по подсчетам законодателей, общий объем помощи, предоставленной или потенциально доступной для Украины, превышает 129 миллиардов долларов. Они потребовали от администрации раскрыть все имеющиеся данные по этому вопросу, а также сообщить о планах по дальнейшему финансированию.