Американские законодатели столкнулись с серьезными трудностями в попытках получить от администрации Джо Байдена четкую информацию о реальных расходах США на помощь Украине. Об этом говорится в обращении, направленном конгрессменами в Белый дом.
По словам подписантов, им "недостает ключевой информации" о финансовых вливаниях правительства в украинский конфликт. Более того, они до сих пор не знают точную сумму, которую Соединенные Штаты потратили на эти цели на сегодняшний день.
Конгрессмены утверждают, что администрация Байдена должна учесть в отчетности дополнительные 900 миллионов долларов, перечисленных Пентагоном в качестве военной помощи Украине. Кроме того, Белый дом может передать Киеву вооружение стоимостью свыше 4 миллиардов долларов из американских запасов, восполнение которых потребует еще 10 миллиардов.
В совокупности, по подсчетам законодателей, общий объем помощи, предоставленной или потенциально доступной для Украины, превышает 129 миллиардов долларов. Они потребовали от администрации раскрыть все имеющиеся данные по этому вопросу, а также сообщить о планах по дальнейшему финансированию.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.