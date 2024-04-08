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Financial Times: Соединенные Штаты Америки опасаются нового витка напряженности с Китаем

СМИ: США боятся обозначать "красные линии" в отношениях с КНР

1:33
Мир

Согласно публикации в Financial Times, Соединенные Штаты предпочитают не обозначать "красные линии" в отношениях с Китаем, опасаясь, что это может привести к новому витку напряженности между двумя странами.

СМИ: США боятся обозначать "красные линии" в отношениях с КНР
Фото: flickr.com by USCapitol is licensed under Public domain

Как отмечает один из анонимных источников, если США установят для Китая четкие границы, то Пекин будет действовать максимально близко к ним, если не пересечет их.

В ближайшие дни на трехстороннем саммите с участием премьер-министра Японии Фумио Кисидой и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, президент США Джо Байден намерен предупредить Китай о последствиях его "все более агрессивных действий" в Южно-Китайском море. По словам источников, особую обеспокоенность Вашингтона вызывает ситуация вокруг Второй отмели Томаса.

Ранее сообщалось, что в марте филиппинские вооруженные силы заявляли о применении водометов китайской береговой охраной против судна снабжения Филиппин в районе Второй отмели Томаса. Один из анонимных чиновников предупредил, что Китай недооценивает возможность эскалации, поскольку США дали понять, что их договор о взаимной обороне распространяется и на филиппинских моряков, и на корабль Sierra Madre, находящийся на этом рифе. По мнению этого источника, Китаю следует пересмотреть свою тактику, иначе он рискует получить жесткий ответ.

Ожидается, что лидеры Филиппин, США и Японии выступят с совместным заявлением по ситуации в Южно-Китайском море в ходе предстоящего трехстороннего саммита в Вашингтоне.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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