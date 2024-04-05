Гагаузия можект объявить о независимости, если Румыния аннексирует Молдавию

Гагаузия не желает входить в состав Румынии

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Автономия Молдавии Гагаузия может объявить о независимости, если Молдавия присоединится к Румынии. Об этом заявила глава автономии Гагаузии Евгения Гуцул.

Фото: wikimedia.org by Федя Кузнецов is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Гагаузия является крошечным территориальным образованием на юге Молдавии, в Буджакской низменности. Её площадь составляет 1848 м2. Население автономии составляют гагаузы - тюркоязычный народ, произошедший от древних кочевников печенегов и половцев, русские и другие этнические меньшинства. Автономия всегда занимала оппозиционную к Кишиневу позицию. Особенно противоречия обострились во время президентства Майи Санду в Молдавии, взявшей курс на евроинтеграцию. Глава автономии Евгения Гуцул, напротив, является пророссийским политиком и намерена добиваться прав населения автономии.