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ВСУ необходима помощь от Запада для оснащения новых бригад

Шмыгаль: Киев ждет от Запада помощь в оснащении новых бригад ВСУ

1:37
Мир

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские вооруженные силы располагают несколькими новыми бригадами, но для их полного укомплектования Киев ожидает получения военной техники и боеприпасов от западных партнеров.

Шмыгаль: Киев ждет от Запада помощь в оснащении новых бригад ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard is licensed under Public Domain

По его словам, когда Украина получим необходимое оборудование от своих союзников, эти бригады будут полностью сформированы, что увеличит оперативные возможности ВСУ.

Ранее главнокомандующий украинской армией Александр Сырский сообщил, что после внутреннего пересмотра потребность в мобилизации 500 тысяч человек была значительно снижена, хотя точные цифры не приводились. В то же время президент Владимир Зеленский в декабре 2023 года заявлял, что Генштаб ВСУ обращался к нему с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек на фоне сохраняющейся нехватки личного состава и продолжающейся всеобщей мобилизации. Зеленский потребовал от Сырского пересмотреть подход к мобилизации и ротации военнослужащих, чтобы задействовать почти миллион человек, ранее не участвовавших в боевых действиях.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года на Украине действует режим военного положения, при этом мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен выезд за пределы страны. По данным СМИ, украинская армия понесла такие значительные потери, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом около 43 лет, а также активно привлекать женщин в свои ряды.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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