Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Авиаторщина": из багажа российской туристки похитили миллион рублей на рейсе Тбилиси — Москва
Были выявлены основные причины, по которым сброшенный вес снова возвращается
Метеоролог Позднякова предупредила о похолодании в Москве на этой неделе
Стало известно, за что избили финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара
Захарова: власти Армении продают свой народ ради бонусов Запада
Посоветовали димексид для отбеливания розеток и выключателей
Захарова: доклад ООН о пытках не отличается объективностью
Салат из груши, граната и горгонзолы: не стыдно предложить гостям
В Венесуэле скончался самый старый мужчина в мире
МИД РФ отреагировал на обращение Армении за помощью к Западу для урегулирования проблем в регионе

Захарова: вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье чревато проблемами

1:08
Мир

Российский внешнеполитический представитель Мария Захарова высказалась по поводу ситуации в Закавказском регионе. По ее словам, руководство Армении обладает опытом самостоятельного урегулирования проблем в своем регионе.

Захарова: вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье чревато проблемами
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако вмешательство Запада, в частности НАТО, в дела региона неизменно приводит к обострению обстановки. Захарова напомнила, что в Ереване находятся инструкторы Пентагона, а в недавнем прошлом Армению посещал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в стране проводились военные учения с участием США. По мнению официального представителя МИД РФ, все эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Закавказье и носят явно антироссийский характер.

При этом Захарова отметила, что у руководства Армении есть положительный опыт самостоятельного урегулирования региональных проблем. Однако как только в дело вмешиваются западные инструкторы, советники и политики, у Еревана тут же возникают трудности. При этом ответственность за эти проблемы зачастую возлагается на соседние страны и участников международных механизмов урегулирования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Блогер Мелстрой снова обманул подписчика, который разместил его никнейм на Луне
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Китай, Индонезия и Саудовская Аравия требуют от ЕС оставить в покое активы ЦБ РФ Любовь Степушова Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Какие культуры могут оказаться плохими соседями для сладкого перца?
Последние материалы
Посоветовали димексид для отбеливания розеток и выключателей
Захарова: доклад ООН о пытках не отличается объективностью
Салат из груши, граната и горгонзолы: не стыдно предложить гостям
В Венесуэле скончался самый старый мужчина в мире
Эксперт Кастальди: ЕС обладает финансами для поддержки Киева, но готовы ли европейские страны оказать эту помощь?
Какие предметы запрещено брать с собой в самолет
Первоуральский суд рассмотрит уголовное дело о групповом мошенничестве в сфере страхования
Стало известно, почему кошки так сильно любят оливки
Пять средств для снятия стойкого макияжам
Банки стран СНГ не хотят обслуживать карты "Мир". Как они это объясняют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников