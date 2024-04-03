МИД РФ отреагировал на обращение Армении за помощью к Западу для урегулирования проблем в регионе

Захарова: вмешательство Запада в ситуацию в Закавказье чревато проблемами

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Российский внешнеполитический представитель Мария Захарова высказалась по поводу ситуации в Закавказском регионе. По ее словам, руководство Армении обладает опытом самостоятельного урегулирования проблем в своем регионе.

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Однако вмешательство Запада, в частности НАТО, в дела региона неизменно приводит к обострению обстановки. Захарова напомнила, что в Ереване находятся инструкторы Пентагона, а в недавнем прошлом Армению посещал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Кроме того, в стране проводились военные учения с участием США. По мнению официального представителя МИД РФ, все эти действия направлены на дестабилизацию ситуации в Закавказье и носят явно антироссийский характер.

При этом Захарова отметила, что у руководства Армении есть положительный опыт самостоятельного урегулирования региональных проблем. Однако как только в дело вмешиваются западные инструкторы, советники и политики, у Еревана тут же возникают трудности. При этом ответственность за эти проблемы зачастую возлагается на соседние страны и участников международных механизмов урегулирования.