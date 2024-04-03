В США подтвердили, что главной целью Запада было нанесение максимального ущерба России через Украину

Экс-конгрессвумен: правительство США использовало Украину для нанесения максимального урона России

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Согласно заявлению бывшей конгрессвумен Тулси Габбард в интервью YouTube-каналу Lex Fridman, правительство США стремится нанести максимальный ущерб России, используя затяжной конфликт на Украине.

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По ее словам, комментарии и заявления администрации Байдена и Харрис с самого начала этого кризиса свидетельствуют о том, что их цель — разрушить Россию. Она отметила, что одной из причин, по которым они поддерживали продолжение конфликта в течение столь длительного времени, была попытка сорвать мирные переговоры.

Габбард также подчеркнула, что видит возможность завершения украинского конфликта путем переговоров при участии посредника. По ее мнению, администрация Байдена должна побудить президента Украины Владимира Зеленского начать диалог.

В свою очередь, президент России Владимир Путин ранее заявил журналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", что Запад стремился разрушить Россию, разделив ее на части, подчинив себе и используя ее ресурсы.