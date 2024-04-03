Два бывших сенатора Америки Джо Либерман и Гордон Хамфри сделали заявление в газете The Washington Post об информационной войне между США и Россией. Они считают, что Америка терпит поражение в ней, так как полностью игнорируют это поле битвы с Россией.
Политики считают, что к поражению привело то, что на этом поле отсутствуют руководство и средства со стороны Америки. Либерман и Хамфри рассказали, что три года Госдепартамент просит Белый дом и Конгресс определить ответственного за информационное поле, но эта просьба игнорируется. Также в статье газеты сказано, что раньше сражения за национальную безопасность проводились на земле, на море и на суше. Сейчас же к этому добавился и разум людей, а Америка тут практически не присутствует.
Напомним, что еще летом 2023 года Сергей Кириенко, который является заместителем руководителя Администрации президента РФ, что против России начали вести информационную, смысловую и идеологическую войну. Таким образом противники пытаются оторвать россиян от наших корней, чтобы победить.
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