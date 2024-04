Два бывших сенатора Америки считают, что США проигрывает информационную войну России

Два бывших сенатора Америки Джо Либерман и Гордон Хамфри сделали заявление в газете The Washington Post об информационной войне между США и Россией. Они считают, что Америка терпит поражение в ней, так как полностью игнорируют это поле битвы с Россией.

Фото: defense.gov by Staff Sgt. Teddy Wade is licensed under Creative Commons CC0 License