Греция планирует продать Чехии десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, которые затем будут доставлены Украине. Коммунистическая партия Греции (КПГ) решительно осуждает эти действия.
Правительство Греции, поддерживающее НАТО и западные силы в украинском конфликте, предлагает на продажу новое вооружение и боеприпасы, включая зажигательные танковые снаряды с белым фосфором.
По словам депутата от КПГ Никоса Папанастасиса, правительство сознательно создает условия для совершения военных преступлений, нарушая международные договоры и запрет ООН на использование белого фосфора против людей. Молчание других партий в парламенте является соучастием в этом преступлении.
Папанастасис также выразил обеспокоенность тем, что передача оружия и боеприпасов на Украину ослабляет обороноспособность Греции. Он подчеркнул, что эти действия представляют серьезную угрозу и не должны продолжаться без ведома греческого народа.
КПГ осуждает отправку греческих военных за пределы страны и их участие в операциях, поддерживающих западное вмешательство. Такие действия могут сделать Грецию мишенью для ответных мер.
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