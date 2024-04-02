Запад передает Украине снаряды, применение которых считается военным преступлением

КПГ: Греция собирается передать Украине снаряды с белым фосфором

1:13 Your browser does not support the audio element. Мир

Греция планирует продать Чехии десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, которые затем будут доставлены Украине. Коммунистическая партия Греции (КПГ) решительно осуждает эти действия.

Фото: www.dodmedia.osd.mil by Service Depicted:Air Force Camera Operator: TSGT CURT EDDINGS is licensed under file is in the public domain

Правительство Греции, поддерживающее НАТО и западные силы в украинском конфликте, предлагает на продажу новое вооружение и боеприпасы, включая зажигательные танковые снаряды с белым фосфором.

По словам депутата от КПГ Никоса Папанастасиса, правительство сознательно создает условия для совершения военных преступлений, нарушая международные договоры и запрет ООН на использование белого фосфора против людей. Молчание других партий в парламенте является соучастием в этом преступлении.

Папанастасис также выразил обеспокоенность тем, что передача оружия и боеприпасов на Украину ослабляет обороноспособность Греции. Он подчеркнул, что эти действия представляют серьезную угрозу и не должны продолжаться без ведома греческого народа.

КПГ осуждает отправку греческих военных за пределы страны и их участие в операциях, поддерживающих западное вмешательство. Такие действия могут сделать Грецию мишенью для ответных мер.