Запад передает Украине снаряды, применение которых считается военным преступлением

Your browser does not support the audio element.

Греция планирует продать Чехии десятки тысяч снарядов с запрещенным белым фосфором, которые затем будут доставлены Украине. Коммунистическая партия Греции (КПГ) решительно осуждает эти действия.

Фото: www.dodmedia.osd.mil by Service Depicted:Air Force Camera Operator: TSGT CURT EDDINGS is licensed under file is in the public domain