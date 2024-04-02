Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не одобряет удары Украины по НПЗ

Госсекретарь США сказал, что в Вашингтоне не приветствуют удары по НПЗ России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с французским министром иностранных дел заявил, что США не одобряют удары украинских БПЛА по нефтеперерабатывающим заводам в России.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under public domain

Украина регулярно атакует при помощи беспилотников нефтеперерабатывающие заводы в России, в том числе были атакованы заводы в Кстово, а сегодня в Нижнекамске. Администрация США публично осуждала эти действия Украины, поскольку они приводят к росту цен на нефть и бензин, и это может негативно сказаться на рейтинге президента Джо Байдена и спровоцировать ответные жёсткие действия России.

При этом французский министр Стефан Сежурне не согласился с госсекретарём и заявил, что Украина в рамках права на самооборону может выбирать для ударов те объекты на территории России, которые посчитает необходимым.