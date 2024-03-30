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Зеленский уволил основателя и директора студии "Квартал-95" Сергея Шефира с должности главного помощника

Владимир Зеленский уволил ряд помощников и советников

1:20
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, сообщается на сайте офиса главы государства.

Владимир Зеленский уволил ряд помощников и советников
Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Так, указом Зеленского с поста первого помощника президента уволен основатель и директор студии "Квартал-95" Сергей Шефир.

Также со своих постов ушли советники президента Украины Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

57-летний Сергей Шефир родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Играми в КВН он увлёкся еще в институте, писал тексты для многих команд. В 1995 году Шефир пригласил Владимира Зеленского в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". В 2003 году вместе с ним и братом Борисом создал студию "Квартал-95". Считается, что именно Шефир стал главным проводником между Зеленским и и финансово-промышленными группами Украины. В 2019 году был назначен первым помощником главы государства.

Ранее в Мариуполе обнаружили доказательства, что Украина была полигоном для испытаний опасного западного препарата.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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