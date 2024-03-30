Зеленский уволил основателя и директора студии "Квартал-95" Сергея Шефира с должности главного помощника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, сообщается на сайте офиса главы государства.
Так, указом Зеленского с поста первого помощника президента уволен основатель и директор студии "Квартал-95" Сергей Шефир.
Также со своих постов ушли советники президента Украины Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.
57-летний Сергей Шефир родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Играми в КВН он увлёкся еще в институте, писал тексты для многих команд. В 1995 году Шефир пригласил Владимира Зеленского в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". В 2003 году вместе с ним и братом Борисом создал студию "Квартал-95". Считается, что именно Шефир стал главным проводником между Зеленским и и финансово-промышленными группами Украины. В 2019 году был назначен первым помощником главы государства.
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