Зеленский уволил основателя и директора студии "Квартал-95" Сергея Шефира с должности главного помощника

Владимир Зеленский уволил ряд помощников и советников

1:20 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Украины Владимир Зеленский уволил в субботу ряд советников и помощников, сообщается на сайте офиса главы государства.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Так, указом Зеленского с поста первого помощника президента уволен основатель и директор студии "Квартал-95" Сергей Шефир.

Также со своих постов ушли советники президента Украины Олег Устенко, Сергей Трофимов, Михаил Радуцкий, уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и уполномоченный президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.

57-летний Сергей Шефир родился в Кривом Роге Днепропетровской области. Играми в КВН он увлёкся еще в институте, писал тексты для многих команд. В 1995 году Шефир пригласил Владимира Зеленского в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". В 2003 году вместе с ним и братом Борисом создал студию "Квартал-95". Считается, что именно Шефир стал главным проводником между Зеленским и и финансово-промышленными группами Украины. В 2019 году был назначен первым помощником главы государства.

Ранее в Мариуполе обнаружили доказательства, что Украина была полигоном для испытаний опасного западного препарата.