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В Мариуполе найдены доказательства, что Украина была полигоном для испытаний опасного западного препарата SB4

Западные фармкомпании испытывали на Украине вызывающий рак препарат

2:18
Мир

Украина была полигоном для испытаний западными фармацевтическими компания опасного препарата, который может вызвать разные формы рака, сообщается в документах, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Западные фармкомпании испытывали на Украине вызывающий рак препарат
Фото: flickr.com by Банк изображений МАГАТЭ is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Агентство уточняет, что доказательства найдены в подвале больницы №7 в Мариуполе во время восстановительных работ. Из них следует, что препарат SB4 подавляет действие молекул т. н. фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), который участвует в работе иммунитета. Применение лекарства может способствовать развитию разных форм онкологии, в том числе лимфатической, кроветворной систем и кожи. Испытания экспериментального средства велись на пациентах психиатрического отделения в интересах западных компаний, при поддержке украинских чиновников.

Среди производителей препарата указаны компании Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS (Дания), Catalent Pharma Solutions (Бельгия) и Fisher Clinical Services UK Limited (Великобритания). Спонсором испытаний является южнокорейская Samsung Bioepis.

Среди документов обнаружена заявка компании Quintiles Ukraine от февраля 2013 года на одобрение государственным экспертным центром Минздрава Украины и комиссии по вопросам этики медучреждения проведения клинических испытаний препарата SB4 на 152 пациентах. Quintiles Ukraine является филиалом американской аутсорсинговой фармкомпании Quintiles Transnational.

В документах, найденных в мариупольской больнице, препараты не имеют названий и обозначены номерами. Испытания велись в том числе на младенцах в возрасте до года.

Среди прочих в списке компаний упоминаются Pfizer (США), AstraZeneca (Великобритания, Швеция), а также корпорации из Южной Кореи, Швейцарии, Великобритании, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов.

Также в медучреждении обнаружены коробки с конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала, предназначавшиеся, судя по адресам, к отправке в лаборатории Швейцарии, Великобритании и США, и письменные благодарности украинским врачам от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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