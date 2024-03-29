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"С возрастом приходит мудрость". Президент США Байден заявил, что выглядит не сильно старше 40 лет

Байден заявил, что возраст сделал его мудрее

1:09
Мир

Президент США Джо Байден признался, что с с возрастом стал мудрее, и заявил, что выглядит довольно молодо, сообщает ТАСС со ссылкой на пул Белого дома.

Байден заявил, что возраст сделал его мудрее
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке американский лиде прокомментировал реплики скептиков, считающих его слишком старым для управления страной.

"Я думаю, если вы внимательны, если вы какое-то время наблюдали, независимо от вашего происхождения, одна вещь, которая приходит с возрастом — это мудрость. К тому же я знаю, что выгляжу не сильно старше сорока", — сказал президент США.

Глава Белого дома заодно не преминул "уколоть" своего главного конкурента на президентский пост Дональда Трампа. Байден назвал взгляды оппонента "устаревшими".

"Знаете, этот парень, который был моим противником тогда и является им на этот раз, его идеи родом из 18-19 века. Когда он говорит о том, что хочет приостановить действие конституции, и вообще все, что он говорил", — заявил Байден.

Ранее американское издание NYT сообщило, что Байден боится проиграть на выборах президента США.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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