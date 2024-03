Газета The New York Times пишет, что Байден консультируется с Обамой, так как боится не одержать победу на выборах

Газета The New York Times сообщила, что Джо Байден, который занимает пост президента Америки, проводит регулярные телефонные разговоры с бывшим главой США Бараком Обамой. NYT считает, что президент боится проиграть на предстоящих в ноябре выборах.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license