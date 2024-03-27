Газета The New York Times пишет, что Байден консультируется с Обамой, так как боится не одержать победу на выборах

NYT: Байден боится проиграть на выборах президента

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Газета The New York Times сообщила, что Джо Байден, который занимает пост президента Америки, проводит регулярные телефонные разговоры с бывшим главой США Бараком Обамой. NYT считает, что президент боится проиграть на предстоящих в ноябре выборах.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Американская газета поделилась, что Байден все чаще стал говорить с Обамой по телефону, чтобы обсудить предвыборную компанию. А бывший президент Америки звонит влиятельным консультантам Байдена и Джеффу Зинтсу, который является руководителем аппарата сотрудников Белого дома. С ними Обама обсуждает стратегию и дает необходимые советы.

Один из помощников Байдена сообщает, что Обама всегда обеспокоен проигрышем действующего президента США и всегда готов его поддержать. Так, газета NYT пишет, что в 2015 году Байден планировал выставить свою кандидатуру против Дональда Трампа на выборах 2016 года. Но он был вынужден уступить Хиллари Клинтон, которую Белый дом посчитал более сильным кандидатом.