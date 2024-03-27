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Газета The New York Times пишет, что Байден консультируется с Обамой, так как боится не одержать победу на выборах

NYT: Байден боится проиграть на выборах президента

1:03
Мир

Газета The New York Times сообщила, что Джо Байден, который занимает пост президента Америки, проводит регулярные телефонные разговоры с бывшим главой США Бараком Обамой. NYT считает, что президент боится проиграть на предстоящих в ноябре выборах.

NYT: Байден боится проиграть на выборах президента
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Американская газета поделилась, что Байден все чаще стал говорить с Обамой по телефону, чтобы обсудить предвыборную компанию. А бывший президент Америки звонит влиятельным консультантам Байдена и Джеффу Зинтсу, который является руководителем аппарата сотрудников Белого дома. С ними Обама обсуждает стратегию и дает необходимые советы.

Один из помощников Байдена сообщает, что Обама всегда обеспокоен проигрышем действующего президента США и всегда готов его поддержать. Так, газета NYT пишет, что в 2015 году Байден планировал выставить свою кандидатуру против Дональда Трампа на выборах 2016 года. Но он был вынужден уступить Хиллари Клинтон, которую Белый дом посчитал более сильным кандидатом.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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