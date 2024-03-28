Лавров назвал причину, по которой США не выступили против резолюции по Газе

Лавров заявил, что США не выступили против резолюции из-за необходимости сохранить лицо перед общественностью

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Вашингтон принял стратегическое решение воздержаться от голосования против резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в секторе Газа. Этот шаг позволил США сохранить лицо перед мировым сообществом. Эту позицию озвучил глава российского МИД Сергей Лавров в своем интервью изданию "Известия".

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Однако, несмотря на принятие резолюции, Соединенные Штаты продолжили предоставлять Израилю карт-бланш на действия в Газе, объявив резолюцию необязательной к исполнению.

Ранее Совет Безопасности ООН впервые с 7 октября одобрил резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, что должно было привести к длительному устойчивому перемирию. За резолюцию проголосовали 14 стран, США воздержались. Текст резолюции не увязывал прекращение огня с освобождением заложников, что являлось камнем преткновения для Израиля. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США выступают за прекращение огня в Газе, но не согласны с принятой резолюцией, подчеркнув, что она не носит обязательного характера.

Российский министр иностранных дел положительно оценил принятие резолюции Совета Безопасности ООН, призывающей к прекращению огня в секторе Газа. Однако он отметил, что Соединенные Штаты, воздержавшись от голосования против резолюции, сделали это из опасений потерять доверие мирового сообщества. При этом сразу после принятия резолюции представитель США при ООН заявила, что данный документ не имеет обязательной силы. Таким образом, по мнению Лаврова, Вашингтон фактически продлил Израилю карт-бланш на действия в Газе, несмотря на принятую резолюцию.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул необходимость безотлагательного прекращения кровопролития, решения гуманитарных проблем и незамедлительного запуска процесса создания независимого палестинского государства. Лавров считает, что принятая резолюция, хоть и ослабленная, но призывающая к прекращению огня, не имеет обязательной юридической силы для США, что позволяет им сохранить прежний курс в отношении конфликта в секторе Газа.