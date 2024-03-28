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Герхард Шредер считает, что дружественные отношения с Владимиром Путиным могут быть полезными для переговоров по Украине

Шредер заявил, что дружба с Путиным может решить конфликт на Украине

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Мир

Герхард Шредер, который раньше занимал пост канцлера ФРГ, надеется, что его сохранившаяся дружба с Владимиром Путиным сможет помочь в разрешении конфликта в Киеве.

Шредер заявил, что дружба с Путиным может решить конфликт на Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license

Шредер рассказал, что он и президент РФ уже много лет ведут успешное сотрудничество. Он надеется, что это поможет решить конфликт переговорами.

Политик считает, что конфликт между Москвой и Киевом решится лишь через стол переговоров. Он считает, что дружба с Путиным поможет найти выход из этой тяжелой ситуации.

Напомним, что ранее Шредер говорил о том, что он все еще дружит с Путиным. А также отринул критикующие комментарии о его сотрудничестве с энерго компаниями России, которые он сохранил после ухода из политики.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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