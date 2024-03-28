Проблемы ВСУ: разрыв между военными и гражданскими, уклонисты, концлагеря и усталость от войны

Капитан ВСУ Сергей Альмов рассказал о проблемах ВСУ: отсутствии ротации и равнодушии гражданских

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По мере затягивания вооруженного конфликта на Украине потребность ВСУ в свежих кадрах стремительно растет. Однако найти желающих пополнить ряды армии становится все сложнее.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Мужчины призывного возраста всячески стараются избежать мобилизации, а президент Владимир Зеленский непопулярных мер. В этой ситуации военные предлагают кардинальный выход.

Былой энтузиазм добровольцев, массово вступавших в ВСУ в начале конфликта, давно иссяк. Теперь новости с украинского тыла напоминают антиутопию: военные патрули задерживают потенциальных призывников прямо на улицах и в транспорте, после чего их ускоренно отправляют на передовую. По данным The Wall Street Journal, некоторых задержанных избивают или лишают свободы, пока они не подпишут повестки.

В народе сотрудников военкоматов, проводящих облавы, прозвали "ловцами людей". С начала 2022 года всем украинцам мужского пола от 18 до 60 лет запрещено покидать страну. Многие пытаются сбежать нелегально, в том числе переправляясь через реку Тиса в Румынию или Венгрию. Попытки бегства уже стоили жизни десяткам утонувших, а пойманных ждет жестокое обращение в назидание остальным.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк с горечью отмечает разительную перемену в настроениях общества. Если два года назад украинцы толпились в очередях у военкоматов и шутили, что "как служить — все больные, а как воевать — все здоровые", то теперь в соцсетях травят сотрудников военкоматов и поддерживают уклонистов. Павлюк считает, что за этим стоят происки Москвы, применяющей "древнекитайские стратагемы" — искусство одерживать победу, не вступая в бой.

При этом, по оценкам WSJ, Россия, в отличие от Украины, может еженедельно мобилизовать до 30 тысяч человек без закрытия границ.

Для решения проблемы нехватки призывников в Верховную раду несколько месяцев назад был внесен новый законопроект. Помимо ужесточения ответственности за уклонение от службы, документ предусматривает снижение призывного возраста до 25 лет.

Инициатива вызвала бурные дискуссии в обществе, от которых президент Зеленский старательно дистанцируется, понимая непопулярность таких мер. Похоже, желающих сражаться за Украину становится все меньше.

Различные социальные группы пытаются добиться освобождения от призыва. Бизнес-сообщество предлагает откупаться дополнительными налогами. По словам одного из собеседников WSJ, даже сами военнослужащие советуют родным всеми способами избегать мобилизации.

В то же время части, находящиеся на передовой, испытывают истощение и усталость. 35-летняя Ольга Денисенко, организовавшая акции протеста с требованием отдыха для тех, кто, как и ее супруг, сражается с начала конфликта, упрекает государство в том, что оно пожертвовало этими людьми и забыло о них. Она считает, что защита страны — это огромное бремя, которое необходимо распределять равномерно, а не перекладывать на плечи добровольцев.

Очевидно, что любое решение президента в сложившейся ситуации вряд ли добавит ему популярности, поэтому он предпочитает бездействовать. Украинский журналист Юрий Николов отмечает, что одно из ведущих американских изданий прямо пишет о том, что Зеленский не справляется со своими обязанностями.

Однако одних законодательных инициатив недостаточно для решения проблемы. На Украине размышляют над тем, как изменить отношение граждан к военной службе, выдвигая различные идеи. Например, капитан ВСУ Сергей Алымов полагает, что стране необходима более позитивная информационная повестка. В интервью политологу Юрию Романенко он призвал СМИ сосредоточиться на хороших новостях, объясняя это тем, что на фронте и так достаточно негатива, а ободряющие вести из тыла могут облегчить моральное состояние военнослужащих.

Тем не менее, более распространено мнение о том, что позитива в информационном поле даже чересчур много. С начала конфликта офис президента запустил на всех каналах так называемый телемарафон — единую трансляцию о ситуации на фронте, подающую информацию в выгодном для Киева ключе и умалчивающую о неудачах и потерях.

Сам президент Зеленский в публичных выступлениях существенно занижает количество погибших солдат ВСУ. Еще в феврале он говорил о 31 тысяче, хотя, по оценкам западных СМИ, реальная цифра в несколько раз выше. Несмотря на попытки сокрытия, правда постепенно просачивается наружу. CNN отмечает, что в небольших селах под Львовом практически не осталось мужчин, а кладбища почти в каждом населенном пункте переполнены свежими могилами.

В подобных условиях оппозиция считает, что власть обязана быть честной с народом. Депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев, которого цитирует The Washington Post, заявляет о необходимости серьезного диалога с обществом и разъяснений без ложной бравады.

Однако не все уверены, что проблему уклонистов можно решить с помощью правильной пропаганды, будь то "позитивной" или "честной". Поэтому звучат предложения о немедленном переходе к жестким мерам, характерным для тоталитарных режимов. Командир отделения 92-й ОШБр Леонид Маслов в соцсетях заявляет, что место уклонистов — в концлагерях и штрафбатах, где они будут принудительно трудиться во имя победы. По его словам, фронтовики не просят замены, а остро нуждаются в подкреплении.

Украинские военнослужащие с тревогой отмечают нарастающий разрыв между теми, кто сражается на передовой, и гражданским населением. Капитан ВСУ Сергей Алымов приводит пример одного из бойцов, который до начала конфликта успешно обосновался в Польше, но с первых дней добровольцем вступил в ряды украинской армии. Этот солдат стойко переносил все тяготы фронтовой жизни, однако недавняя поездка в Киев во время отпуска заставила его впервые усомниться в правильности своего решения.

Другой военный, комментируя видеозапись, подтверждает эти ощущения. Он признается, что только что вернулся из отпуска в столице и испытывает отвращение и тошноту от увиденного, радуясь, что сумел сдержаться и никого не прибил.

Алымов с горечью констатирует, что если еще год назад он ощущал поддержку со стороны гражданских, то теперь в городах, удаленных от линии фронта, люди сторонятся военных. Он задается вопросом, перестала ли война быть общенародной и касается ли она теперь только тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях.

В свете нынешних событий Украина столкнулась с серьезным дефицитом минных заграждений и военного персонала для создания новых оборонительных рубежей. Согласно информации авторитетного источника, количество имеющихся взрывоопасных боеприпасов недостаточно для укрепления позиций, а также наблюдается нехватка мобилизованных военнослужащих для полноценного обеспечения личным составом этих укреплений.

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