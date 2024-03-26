"Будет тяжело, как никогда тяжело": Президент Сербии предупредил граждан о тяжелых временах

Глава Сербии Александр Вучич заявил о столкновении страны с угрозой "жизненно важным национальным интересам".
По словам президента, за последние два дня поступили новости, о которых ему сложно рассказывать.
"Жизненные интересы Сербии под угрозой. Я ознакомлю народ Сербии со всеми вызовами, которые нас ждут. Будет тяжело, как никогда тяжело", — заявил сербский лидер.
Ранее глава государства рассказал о политических вызовах перед Сербией президенту России Владимиру Путину. Он также рассказал про сложность ситуации, в которой находится сербский народ в Косово и Метохии, в своем поздравительном письме главе РФ после президентских выборов.
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.