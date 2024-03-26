Ярослав Дзера, который является управляющим в одном из бронетанковых заводов Украины, поделился, что оборонные предприятия с трудом нанимают и удерживают у себя квалифицированные рабочие руки. Он сказал, что одной из причин такой ситуации является то, что многих рабочих призывают на службу, они принимают участие в боевых действиях.
Другой проблемой, которая мешает нарастить мощь компаний обороны Украины, в предприятиях называют высокую бюрократию в государстве.
Напомним, что ранее Кабмин Украины обновил список стратегически важных отраслей. Рабочим из таких компаний предоставляется защита от мобилизации. В этот список, помимо прочих предприятий, которые там уже были, вошли компании, которые разводят верблюдов, и компании, которые производят сериалы и видеоигры. Правда, заводы из сферы обороны и промышленности туда не вошли.
Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады, заявил, что это решение является абсурдным.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.