Газета Associated Press: из-за мобилизации на Украине не хватает работников оборонных предприятий

На Украине нехватку квалифицированных кадров объяснили мобилизацией

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Ярослав Дзера, который является управляющим в одном из бронетанковых заводов Украины, поделился, что оборонные предприятия с трудом нанимают и удерживают у себя квалифицированные рабочие руки. Он сказал, что одной из причин такой ситуации является то, что многих рабочих призывают на службу, они принимают участие в боевых действиях.

Фото: defenseimagery.mil by SPC Joshua Leonard is licensed under Creative Commons CC0 License

Другой проблемой, которая мешает нарастить мощь компаний обороны Украины, в предприятиях называют высокую бюрократию в государстве.

Напомним, что ранее Кабмин Украины обновил список стратегически важных отраслей. Рабочим из таких компаний предоставляется защита от мобилизации. В этот список, помимо прочих предприятий, которые там уже были, вошли компании, которые разводят верблюдов, и компании, которые производят сериалы и видеоигры. Правда, заводы из сферы обороны и промышленности туда не вошли.

Алексей Гончаренко*, депутат Верховной рады, заявил, что это решение является абсурдным.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ