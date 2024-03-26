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В Высшей школе экономики обсудили образовательный обмен России и Африки

4:49
Мир

На прошлой неделе в Высшей школе экономики прошла стратегическая сессия со знаковым названием "Сотрудничество России и стран Африки в области высшего образования в меняющемся мире". Об этом сообщило Федеральное интернет-издание "Капитал страны".

В Высшей школе экономики обсудили образовательный обмен России и Африки
Фото: Пресс-служба Высшей школы экономики

В России традиционно уделяется большое внимание международному сотрудничеству в сфере образования. Экспорт образовательных услуг и привлечение иностранных студентов не только повышает конкурентоспособность российской системы образования, но и укрепляет наши взаимовыгодные отношения с государствами-партнёрами, дружеские связи народов. И в сегодняшнем неотвратимо меняющемся мире одним из главных направлений для нас становится содружество со стремительно развивающимися странами Африки.

Горячую заинтересованность своих стран как в качественной подготовке профессиональных кадров, так и в конструктивном, долгосрочном партнёрстве с Россией подтвердили в ходе работы сессии министра высшего образования республик Бурунди, Мали и Нигера, замминистра образования Гвинейской Республики. В частности, министр образования Бурунди Франсуа Хавьяримана говорил о важности обмена опытом в сельхозпереработке и ветеринарии, медицине и биотехнологиях, в атомной энергетике и искусственном интеллекте, в горном деле. О высокой потребности в подготовке и повышении квалификации инженерных специалистов заявил и заместитель министра высшего образования Гвинеи. Вопросы развития инфраструктуры и энергетической сферы, а также самостоятельной добычи полезных ископаемых стоят сегодня перед африканскими странами особенно остро. Министр образования Нигера Саиду Мамаду выделил и ещё одну актуальную потребность — необходимость не только в закупке российского оборудования, в том числе медицинского, но и в подготовке в России квалифицированных специалистов, способных обслуживать это оборудование и работать на нём. Заинтересованность в увеличении квот для своей страны выразил и атташе по вопросам культуры и образования Посольства Буркина-Фасо в России Тимбкьета Савадого.

Представители российской стороны отметили, что прогресс в развитии образовательного сотрудничества со странами Африки уже намечен. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов напомнил, что за последние полгода количество квот для африканских абитуриентов увеличилось в 2 раза и продолжает расти. Как сообщил замминистра образования России Дмитрий Пышный, совместные образовательные проекты в Республике Мали уже запущены, работа с Гвинеей и Бурунди также ведётся, на очереди подготовка проектов в Буркина-Фасо и Нигере.

Важные шаги предпринимаются и российскими НКО. Одним из организаторов прошедшей сессии стал Центр народной дипломатии, представивший собственную программу открытия негосударственных Русских домов в африканских странах. Руководитель программы, исполнительный директор ЦНД Наталия Красовская поделилась опытом работы Центра в Африке и конкретными перспективами:

"В январе начал работу наш Русский дом Буркина-Фасо, а в дальнейших планах — открытие в течение года Русских домов во всех странах, представители которых присутствуют на этом совещании".

Среди основных задач Русских домов в Африке Наталия Красовская называет распространение достоверной информации о России и подготовку абитуриентов к получению образования на русском языке, для облегчения их адаптации.

"Активная работа ведётся Центром с российскими вузами — речь как о возможном проведении онлайн-курсов, так и о подготовке их записей, чтобы африканские слушатели могли получать знания под руководством тьютора, не завися от нестабильности интернета", — добавляет она.

Также среди грядущих проектов ЦНД анонсированы ярмарки российских вузов, курсы повышения квалификации для преподавателей русского в странах Африки, организация клубов выпускников. Указала Наталия Красовская и на важность заполнения квот подготовленными абитуриентами, замотивированными на благополучное завершение образования в России и возвращение на родину квалифицированными специалистами.

Поднимались на сессии и вопросы необходимости взаимного признания дипломов, введения русского языка в программу африканских школ и вузов, и многое другое.

От лица российских законодателей руководитель межпарламентских групп дружбы Россия-Мали и Россия-Буркина-Фасо Дмитрий Савельев предложил участникам дискуссии максимальную поддержку.

"Очень ждём от вас предложений и взаимодействия, уважаемые коллеги, добро пожаловать. Готовы на площадке парламента организовывать встречи с вами, круглые столы, которые будут, надеюсь, превращаться в подобные мероприятия", — заключил депутат Госдумы.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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