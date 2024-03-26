Президент Казахстана сказал, что страны должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы бороться с терроризмом

Токаев заявил, что странам нужно объединиться для борьбы с терроризмом

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Касым-Жомарт Токаев, который является президентом Казахстана, провел встречу со Стивом Дэйнсом, членом Сената Америки. На ней глава Республики заявил, что для противостояния террористическим угрозам, государства должны действовать совместными усилиями.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

На этой встрече Токаев и Дэйнс провели разговор о безопасности. Президент Казахстана выделил, что его страна в числе первых осудила теракт в Подмосковье, а также он выказал поддержку и сплоченность с Москвой. Токаев выделил, что страны должны быть едины, когда речь заходит о борьбе с терроризмом, даже если между ними есть разногласия. Он также отметил, что Республика готова вносить свои вклады в это дело.

На встрече Токаев и Дэйнс также обговорили вопросы взаимодействия в области торговли и экономики между Казахстаном и Америкой.