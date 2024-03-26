Президент Казахстана сказал, что страны должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы бороться с терроризмом

Касым-Жомарт Токаев, который является президентом Казахстана, провел встречу со Стивом Дэйнсом, членом Сената Америки. На ней глава Республики заявил, что для противостояния террористическим угрозам, государства должны действовать совместными усилиями.
На этой встрече Токаев и Дэйнс провели разговор о безопасности. Президент Казахстана выделил, что его страна в числе первых осудила теракт в Подмосковье, а также он выказал поддержку и сплоченность с Москвой. Токаев выделил, что страны должны быть едины, когда речь заходит о борьбе с терроризмом, даже если между ними есть разногласия. Он также отметил, что Республика готова вносить свои вклады в это дело.
На встрече Токаев и Дэйнс также обговорили вопросы взаимодействия в области торговли и экономики между Казахстаном и Америкой.
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