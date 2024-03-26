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Президент Казахстана сказал, что страны должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы бороться с терроризмом

Токаев заявил, что странам нужно объединиться для борьбы с терроризмом

0:51
Мир

Касым-Жомарт Токаев, который является президентом Казахстана, провел встречу со Стивом Дэйнсом, членом Сената Америки. На ней глава Республики заявил, что для противостояния террористическим угрозам, государства должны действовать совместными усилиями.

Токаев заявил, что странам нужно объединиться для борьбы с терроризмом
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

На этой встрече Токаев и Дэйнс провели разговор о безопасности. Президент Казахстана выделил, что его страна в числе первых осудила теракт в Подмосковье, а также он выказал поддержку и сплоченность с Москвой. Токаев выделил, что страны должны быть едины, когда речь заходит о борьбе с терроризмом, даже если между ними есть разногласия. Он также отметил, что Республика готова вносить свои вклады в это дело.

На встрече Токаев и Дэйнс также обговорили вопросы взаимодействия в области торговли и экономики между Казахстаном и Америкой. 

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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