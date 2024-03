Сын генерала Югославской армии сделал широкое заявление по поводу агрессии и планов НАТО в прошлом и настоящем

Согласно точке зрения Дарко Младича, сына и помощника знаменитого командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича, истинной целью вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах в 1990-е годы было не урегулирование югославского кризиса, а расширение блока на восток, к границам России. Он заявил об этом в обширном интервью РИА Новости.

Фото: www.defense.gov by Mitch Fuqua is licensed under the image or file is in the public domain