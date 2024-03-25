Сын генерала Югославской армии сделал широкое заявление по поводу агрессии и планов НАТО в прошлом и настоящем

Сын Ратко Младича: целью операции НАТО 1999 года была Россия

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Согласно точке зрения Дарко Младича, сына и помощника знаменитого командующего боснийскими сербами генерала Ратко Младича, истинной целью вмешательства НАТО в ситуацию на Балканах в 1990-е годы было не урегулирование югославского кризиса, а расширение блока на восток, к границам России. Он заявил об этом в обширном интервью РИА Новости.

Фото: www.defense.gov by Mitch Fuqua is licensed under the image or file is in the public domain

По словам Младича-младшего, его отец, имевший богатый опыт службы в элитных частях Югославской народной армии и осведомленный о планах НАТО, хорошо понимал подлинные мотивы Североатлантического альянса. Из этих планов было ясно, что главной целью НАТО было не Югославия и Балканы, а соединение северного и южного крыльев блока, которые до югославского кризиса были географически разделены.

Дарко Младич указывает на символическое название американской базы НАТО в Косово и Метохии "Бондстил" ("Скрепляющая сталь"), которое, по его мнению, было выбрано неслучайно и обозначает "стальную связь", установленную Североатлантическим альянсом в регионе.

Младич убежден, что вмешательство НАТО на Балканах было лишь началом процесса расширения блока на восток, где главной целью являлась Россия. По его мнению, события, начавшиеся в Югославии в 1991 году, сейчас находят свое завершение на Украине.

В своих рассуждениях Дарко Младич акцентирует внимание на том, что действия НАТО на Балканах были частью заранее спланированной стратегии, реализация которой началась задолго до 1999 года — еще в Хорватии, а также Боснии и Герцеговине, где воевали отец и сын Младичи. По его словам, первые бомбардировки сербских сил со стороны НАТО произошли уже в начале апреля 1994 года в соседней Боснии и Герцеговине, а точнее в самопровозглашенной местными сербами Республике Сербской.

Младич отмечает, что после прорыва сербскими подразделениями линии обороны вооруженных сил Сараево (боснийских мусульман), НАТО начала угрожать авиаударами, а когда армия не остановилась, альянс впервые нанес ограниченные бомбовые удары, продолжавшиеся несколько дней. При этом первая бомба попала на санитарную машину с отчетливой маркировкой Красного Креста, что, по мнению Младича, было прямым нарушением мандата НАТО как нейтральной силы под эгидой ООН. Он считает, что таким образом НАТО вмешалось на стороне боснийских мусульман, чтобы не допустить их военного поражения.

Следующее вмешательство НАТО в войну в Боснии произошло в конце августа 1995 года после провала наступления вооруженных сил боснийских мусульман. Младич утверждает, что поводом для вмешательства стал "сфабрикованный эпизод" с обвинением сербской стороны в обстреле граждан на рынке в Сараево, хотя, по его словам, эксперты на суде в Гааге показали невозможность такого обстрела с сербских позиций.

Младич убежден, что НАТО к тому моменту уже несколько месяцев планировала бомбардировки, о чем свидетельствовало внезапное появление американского авианосца у берегов Балкан сразу после инцидента. В результате последовали массированные бомбардировки Республики Сербской, целью которых, по словам Младича, было нарушение военного баланса сил и помощь боснийским мусульманам, что в итоге привело к переговорам и подписанию Дейтонских мирных соглашений в ноябре 1995 года.

В своих рассуждениях Дарко Младич подчеркивает, что сербская сторона еще до бомбардировок Югославии в 1999 году дважды столкнулась с нарушением НАТО собственного мандата нейтральной силы в кризисе в Боснии и Герцеговине. По его словам, с сербской стороны тогда было несколько сотен жертв, в том числе большое число мирных граждан, а также была разрушена гражданская инфраструктура.

Младич проводит параллели между действиями НАТО в югославском кризисе и нынешней ситуацией на Украине, указывая на использование альянсом схожих методов. В качестве свежего примера он приводит идею президента Франции Макрона о необходимости для НАТО воевать на Украине, что, по его мнению, может спровоцировать Третью мировую войну.

Младич убежден, что кризис на Украине был спровоцирован Западом не из-за самой Украины, а с целью дестабилизировать Россию и завладеть ею подобно тому, как Запад завладел бывшей Югославией. Он не представляет себе возможности поражения России на Украине и считает, что для Москвы главным вопросом является скорость достижения победы и конкретные цели в этом кризисе. По мнению Младича, Запад может позволить себе проиграть, в то время как для России такой сценарий недопустим, поскольку может вызвать нестабильность в стране.

Младич также упоминает судебный процесс над своим отцом, Ратко Младичем, который командовал армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Он был арестован в 2011 году после 16 лет розыска, а в 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде и военных преступлениях, приговорив к пожизненному заключению. Несмотря на апелляцию, в 2021 году пожизненный приговор был утвержден Международным механизмом для уголовных трибуналов, что вызвало несогласие властей Сербии и Республики Сербской. Члены семьи и адвокаты неоднократно обращали внимание на то, что информации о здоровье генерала не появляется, по их мнению, тюремные медики ООН не проводят надлежащего лечения.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии послужило поводом для бомбардировок Союзной Республики Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Западные державы обосновали военную операцию утверждениями о якобы проводимых властями СРЮ этнических чистках в косовской автономии и гуманитарной катастрофе в регионе. Однако бомбардировки НАТО были предприняты без санкции Совета Безопасности ООН.

Авиаудары Североатлантического альянса, продолжавшиеся с 24 марта по 10 июня 1999 года, привели к масштабным разрушениям и человеческим жертвам. В результате бомбардировок погибло свыше 2500 человек, в том числе 87 детей. Материальный ущерб оценивается в колоссальную сумму — 100 миллиардов долларов. Кроме того, медицинские работники по сей день фиксируют пагубные последствия применения боеприпасов с обедненным ураном, вызывающих рост онкологических и других тяжелых заболеваний среди населения.