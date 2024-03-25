Охрану Макрона резко усилили после его странного заявления о нападении России на Францию

Marianne: охрана Макрона усилена после его слов о нападении РФ на Францию

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Французского лидера Эммануэля Макрона стали усиленно охранять после его странного заявления о нападении РФ на Францию. Об этом сообщает Marianne.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В частности, в публикации говорится, что Макрона больше беспокоят не протесты внутри его сограждан, а некие российские активисты.

— Теперь (Россия — прим. ред.) решила напасть на нас самих, — заявил глава Елисейского дворца в конце февраля.

При этом издания, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника французской разведи, добавляет, что угроза для Франции действительно возросла, и под этой угрозой подразумевают РФ.

Спецслужбы будут тщательнее наблюдать за возможными попытками устроить провокации во время поездок Макрона. В том числе, французского президента будут охранять от тортов, которыми его могут забросать, и пощёчин, потому как "в политике и насмешка может убить".