Охрану Макрона резко усилили после его странного заявления о нападении России на Францию

Французского лидера Эммануэля Макрона стали усиленно охранять после его странного заявления о нападении РФ на Францию. Об этом сообщает Marianne.
В частности, в публикации говорится, что Макрона больше беспокоят не протесты внутри его сограждан, а некие российские активисты.
— Теперь (Россия — прим. ред.) решила напасть на нас самих, — заявил глава Елисейского дворца в конце февраля.
При этом издания, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника французской разведи, добавляет, что угроза для Франции действительно возросла, и под этой угрозой подразумевают РФ.
Спецслужбы будут тщательнее наблюдать за возможными попытками устроить провокации во время поездок Макрона. В том числе, французского президента будут охранять от тортов, которыми его могут забросать, и пощёчин, потому как "в политике и насмешка может убить".
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