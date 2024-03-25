Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

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По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима. Этот полк, который в настоящее время размещается в регионе Новая Аквитания, в городе Брив-ла-Гайард, насчитывает около 1200 военнослужащих, а также в настоящее время пополняется ещё 200 резервистами, сообщает EADaily.

Фото: Openverse by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under CC BY 4.0

Он считается одним из лучших боевых подразделений французской армии и оснащен многоцелевыми бронетранспортерами VBMR Griffon, которые заменили устаревшие VAB в 2018 году. Боевым символом полка является бизон, а его девиз — "Fier et vaillant" ("Гордый и доблестный").

Интересно отметить, что 126-й пехотный полк был впервые сформирован в качестве самостоятельной тактической единицы в 1810 году и участвовал во вторжении в Россию в 1812 году в составе наполеоновской армии. В 1813 году выжившие после столкновений с русской армией военнослужащие полка были включены в состав 123-го пехотного полка.

С тех пор 126-й полк неоднократно расформировывался и воссоздавался. Он является частью 9-й пехотной бригады 1-й дивизии "troupes de marine" — части французской армии, предназначенной для участия в боевых действиях за пределами Европы или для оперативной переброски в дальние театры военных действий.