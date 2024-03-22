На компанию Apple подали в суд американские компании и власти США, после чего ее акции упали в цене

К компании Apple подали иск несколько компаний США: Meta*, соцсеть X, Spotify, Microsoft и Match Group (владелец Tinder). Позже иск поступил и от министерства юстиций США и властей 16 штатов. Из-за этого стоимость акций компании Apple снизилась на 4%.
Известно, что компании США подали иски из-за разногласий. Они не хотят чтобы Apple брала комиссионные в 27% за покупки, которые будут совершаться не в магазине App Store.
А правительство Америки решило обвинить Apple в том, что они монополизируют рынок смартфонов. Фирма препятствует разработчикам и не пропускает те приложения и услуги, которые сделали бы покупателей более свободными от iPhone.
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