НАТО сменило вектор противостояния с Россией, решив активизировать свою деятельность в Закавказье. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, альянс стремится открыть в этом регионе второй фронт против нашей страны и дестабилизировать обстановку.
Российская дипломатия выражает обеспокоенность тем, что НАТО не устраивает политика России, направленная на умиротворение региона.
Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Ереван, где призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое, по его словам, проложит путь к нормализации отношений между странами.
Однако в Кремле считают, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли добавят стабильности на Кавказе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что действия альянса в регионе могут иметь дестабилизирующий эффект.
Надоел неприятный запах ног? Откройте для себя 6 простых и эффективных способов, чтобы навсегда избавиться от этой проблемы.