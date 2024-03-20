Мария Захарова заявила, что НАТО решило дестабилизировать Закавказский регион

НАТО готовит второй фронт против России

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НАТО сменило вектор противостояния с Россией, решив активизировать свою деятельность в Закавказье. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, альянс стремится открыть в этом регионе второй фронт против нашей страны и дестабилизировать обстановку.

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Российская дипломатия выражает обеспокоенность тем, что НАТО не устраивает политика России, направленная на умиротворение региона.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Ереван, где призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое, по его словам, проложит путь к нормализации отношений между странами.

Однако в Кремле считают, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли добавят стабильности на Кавказе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что действия альянса в регионе могут иметь дестабилизирующий эффект.