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НАТО готовит второй фронт против России

0:54
Мир

НАТО сменило вектор противостояния с Россией, решив активизировать свою деятельность в Закавказье. По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, альянс стремится открыть в этом регионе второй фронт против нашей страны и дестабилизировать обстановку.

НАТО готовит второй фронт против России
Фото: commons.wikimedia.org by Сурен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Российская дипломатия выражает обеспокоенность тем, что НАТО не устраивает политика России, направленная на умиротворение региона.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Ереван, где призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое, по его словам, проложит путь к нормализации отношений между странами.

Однако в Кремле считают, что попытки НАТО расширить свое влияние вряд ли добавят стабильности на Кавказе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что действия альянса в регионе могут иметь дестабилизирующий эффект.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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