Марин Ле Пен высказала мнение, что переговоры по Украине идут при посредничестве Турции и Китая

Your browser does not support the audio element.

Переговоры о разрешении ситуации в Украине уже начались, несмотря на отсутствие заинтересованности со стороны Запада. Они проводятся при участии Турции и Китая, и при этом Франция и страны Европейского Союза, которые традиционно присутствуют в таких процессах, исключены из участия.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0