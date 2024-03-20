Марин Ле Пен высказала мнение, что переговоры по Украине идут при посредничестве Турции и Китая

Марин Ле Пен: переговоры по Украине уже ведутся, но ЕС на них не приглашен

1:47 Your browser does not support the audio element. Мир

Переговоры о разрешении ситуации в Украине уже начались, несмотря на отсутствие заинтересованности со стороны Запада. Они проводятся при участии Турции и Китая, и при этом Франция и страны Европейского Союза, которые традиционно присутствуют в таких процессах, исключены из участия.

Фото: kremlin.ru by The Russian Presidential Press and Information Office is licensed under Attribution 3.0

Об этом заявила лидер фракции "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен в рамках интервью на радиостанции France Inter.

Согласно ее мнению, ключевым способом помощи Украине является создание возможности для нее выступать на переговорах с позиции силы, что является основанием для поставки вооружений. Однако французское правительство не поддерживает эту идею. Марин Ле Пен выразила уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский был готов к переговорам после начала конфликта, но процесс был сорван из-за определенных стран, имевших другую точку зрения на ситуацию.

Хотя Москва неоднократно выражала готовность к переговорам, Киев закрепил запрет на них на законодательном уровне. В то же время, Запад призывает Россию к диалогу, который Москва готова вести, однако страны Запада игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров.

В свою очередь, в Кремле подчеркивают, что на данный момент нет предпосылок для прекращения военной операции на Украине, и основной целью России остается выполнение задач спецоперации. Однако в Кремле также отмечают, что возможность перехода к мирному решению конфликта есть, при условии учета новых обстоятельств и фактической ситуации на месте. Глава РФ Владимир Путин подчеркнул, что если на Украине действительно желают мирного урегулирования конфликта, то необходимо отменить запрет на переговоры с Россией и обеспечить гарантии безопасности для РФ.