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Солдаты армии Украины отмечают колоссальную разрушительную мощь российских авиабомб

Солдат ВСУ: Российские авиабомбы стирают с лица земли абсолютно все

1:21
Мир

Согласно сообщению Business Insider, российские планирующие авиационные боеприпасы оказывают разрушительное воздействие на позиции украинских Вооруженных сил. Эти бомбы способны полностью стирать с лица земли любые здания и сооружения, превращая их в воронки после попадания.

Солдат ВСУ: Российские авиабомбы стирают с лица земли абсолютно все
Фото: "File:Russian Air Force Sukhoi Su-25 (1).jpg" by Fedor Leukhin is licensed under CC BY-SA 2.0.

Один украинский военнослужащий отметил их колоссальную разрушительную мощь.

Обозреватели издания считают, что планирующие авиабомбы стали ключевым фактором в наступательных операциях российских войск. Они подчеркнули, что укрытия украинской стороны не обеспечивают должной защиты от такого рода вооружения.

На прошедшей неделе Министерство обороны России сообщило об уничтожении около 300 боевиков украинского формирования "Кракен". Как уточнил генерал-полковник Алексей Ким, начальник штаба Объединенной группировки войск, для их ликвидации была применена объемно-детонирующая авиабомба весом полторы тонны.

Воздушно-космические силы России активно задействуют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции, в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря этим боеприпасам российские боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепленным районам противника, не подвергаясь риску огня зенитно-ракетных комплексов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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