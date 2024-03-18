Американские СМИ: США непублично признали, что Израиль бомбил мирные районы Палестины

Американские чиновники в кругу узких специалистов признали, что Израиль осуществлял авиаудары по зданиям в Палестине, не располагая достаточной информацией о том, что эти объекты действительно являлись военными целями.
Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.
По данным издания, высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена поделились этой информацией с небольшой группой специалистов, собравшихся в Белом доме. Было заявлено, что Израиль систематически атаковал здания в Палестине, при этом не имея достаточных данных, подтверждающих их статус как законных военных целей.
Издание отмечает, что участники этого закрытого совещания также обсудили явное отсутствие у Израиля стратегии по полной ликвидации палестинской организации ХАМАС.
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