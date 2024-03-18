Американские СМИ: США непублично признали, что Израиль бомбил мирные районы Палестины

США признали удары Израиля по невоенным целям в Палестине

0:50 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

Американские чиновники в кругу узких специалистов признали, что Израиль осуществлял авиаудары по зданиям в Палестине, не располагая достаточной информацией о том, что эти объекты действительно являлись военными целями.

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Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным издания, высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена поделились этой информацией с небольшой группой специалистов, собравшихся в Белом доме. Было заявлено, что Израиль систематически атаковал здания в Палестине, при этом не имея достаточных данных, подтверждающих их статус как законных военных целей.

Издание отмечает, что участники этого закрытого совещания также обсудили явное отсутствие у Израиля стратегии по полной ликвидации палестинской организации ХАМАС.