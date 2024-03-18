Премьер-министр Грузии обсудил с генеральным секретарем НАТО вступление страны в альянс

Грузия и НАТО обсудили интеграцию страны в альянс

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Ираклий Кобахидзе, который занимает пост премьер-министра Грузии, сообщил о том, что он обсудил присоединение страны к НАТО с Генсеком альянса.

Фото: kmu.gov.ua by Власність Секретаріату Кабінету Міністрів України is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

На пресс-конференции после обсуждения Кобахидзе рассказал, что рад еще одному обсуждению сотрудничества и вступления Грузии в НАТО. А также сказал слова благодарности Йенсу Столтенбергу, который занимает пост генерального секретаря НАТО, за то, что он поддерживает независимость и территориальную неприкосновенность Грузии.

Кобахидзе заявил, что Грузия — самый преданный и надежный партнер НАТО.

Напомним вам, что генсек НАТО приехал в Грузию в понедельник. У него также должна состояться встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.