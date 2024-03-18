Премьер-министр Грузии обсудил с генеральным секретарем НАТО вступление страны в альянс

Ираклий Кобахидзе, который занимает пост премьер-министра Грузии, сообщил о том, что он обсудил присоединение страны к НАТО с Генсеком альянса.
На пресс-конференции после обсуждения Кобахидзе рассказал, что рад еще одному обсуждению сотрудничества и вступления Грузии в НАТО. А также сказал слова благодарности Йенсу Столтенбергу, который занимает пост генерального секретаря НАТО, за то, что он поддерживает независимость и территориальную неприкосновенность Грузии.
Кобахидзе заявил, что Грузия — самый преданный и надежный партнер НАТО.
Напомним вам, что генсек НАТО приехал в Грузию в понедельник. У него также должна состояться встреча с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.